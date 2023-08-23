طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالعام الدراسي الحالي.



وكان الأزهر الشريف، أعلن يوم 10 أغسطس 2023، أنه تم الانتهاء من فترة التقديم للالتحاق بالتعليم الأزهري المستوى الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي لجميع المعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة، والتي استمرت على مدار أكثر من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس الجاري.

رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي الأزهري



خصصت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية الرابط الرسمي للحصول على النتيجة من خلال الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية، وهي النافذة الرسمية للحصول على جميع نتائج الطلاب من مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.



ويمكن لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي من أجل الحصول على نتيجة الصف الأول الابتدائي الأزهري ومعرفة موقف أطفالهم من القبول من عدمه خلال الفصل الدراسي الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الابتدائي الأزهري



- الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف.

- القيام بإدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه، من رقم قومي واسم الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سوف تظهر أمامك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض وفي أي مدرسة تم قبول الطالب.

- يمكنك طباعة النتيجة والتوجه بعدها إلى المعهد المقبول به الطالب

الأوراق المطلوبة بعد القبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري

- عدد 6 صور «4*6» بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- تقرير طبي من التأمين الصحي «موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية».

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية «بشرط أن تكون سارية».

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي «لإثبات محل الإقامة».

- الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- حافظة بلاستيكية.



ويجب على جميع الطلاب المقبولين التوجه نحو المعهد الأزهري المقبولين به لإنهاء الإجراءات اللازمة للقبول والالتحاق بالدراسة خلال العام الدراسي الجديد المقرر بدايتها في منتصف سبتمبر المقبل لجميع الطلاب بالمعاهد الأزهرية على مستوي الجمهورية أسوة بطلاب وزارة التربية والتعليم.