فتح باب القيد بالدراسات العليا في علوم عين شمس

أعلنت كلية العلوم في جامعة عين شمس فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات.

وتشمل تخصصات أقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم، وتمهيدى الماجستير، وبرنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالاعلان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويبدأ القيد والتسجيل للطلاب في كلية العلوم جامعة عين شمس من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الاعلان.

رابط الملف:

https://science.asu.edu.eg/storage/uploads/mediacenter/2023/4vvgxLqdZiwqquQT.pdf

نبذة عن علوم عين شمس

أنشئت كلية العلوم في جامعة عين شمس في شهر يوليو 1950 ضمن إجراءات إنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير.

وبدأت الدراسة في كلية العلوم عين شمس بمنطقة الأورمان بالجيزة ثم انتقلت في عام 1951 إلى المنطقة المحيطة بقصر الزعفران وشغلت بعض المباني حول القصر، وبذلك تكون كلية العلوم هي أول كلية تشغل مبانيها منطقة الزعفران.

يمنح خريج كلية العلوم جامعة عين شمس لقب أخصائي علمي في مجال التخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم، وهو لقب خاص بخريجي كليات العلوم فقط.

وتشمل كلية العلوم في جامعة عين شمس: قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم الكيمياء، وقسم الجيولوجيا، وقسم علم النبات، وقسم علم الحيوان، وقسم علم الحشرات، وقسم الكيمياء الحيوية.

كما تشمل كلية العلوم في جامعة عين شمس: قسم الجيوفيزياء، وقسم الميكروبيولوجي، وقسم جيوفيزياء البترول، وقسم تكنولوجيا وعلوم النانو، وقسم الفيزياء الحيوية.