ميناء شرق القناة باقتصادية قناة السويس يحتل المركز العاشر عالمياً في أداء تداول الحاويات

ميناء شرق القناة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتل المركز العاشر عالمياً خلال عام 2022 في أداء تداول الحاويات وفق تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً.

وقد حقق الميناء خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة من حيث كونه أول ميناء أخضر تبعاً للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي ،فضلاً عن استقباله 80% من تجارة ترانزيت الحاويات في مصر، وتحقيقه أعلى معدلات الأداء في تداول الحاويات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من أسمنت وملح وكلينكر وحديد وفحم بنحو 15 مليون طن منذ بداية التشغيل التجريبي للأرصفة.

واليوم يعلن من ميناء شرق بورسعيد مشروعات عديدة منها محطة تداول الحاويات رقم 2 لشركة قناة السويس للحاويات باستثمارات 500 مليون دولار ومحطة سكاي لوجيستيك ريلاينس متعددة الأغراض باستثمارات 65 مليون دولار.

ونجحت أولى عمليات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بأرصفة الميناء وقد استغرقت عملية تموين سفينة الحاويات ميرسك الأسبوع الماضي قرابة 6 ساعات بالميثانول الأخضر.