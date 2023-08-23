ضبط لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بتنفيذ حملة تموينية اليوم الثلاثاء؛ للرقابة على المخابز البلدية، ولإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه كمية تقدر ب ١٠ شكارة دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح منهم.

وخلال الحملة، تم ضبط ٦١٢ كيلوجرام من مصنعات اللحوم "لانشون" فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويظهر عليه تليف وسوائل انفصالية.

كما تم ضبط أحد المحال التجارية وبه حوالي ٣٠٠ قطعة من الحلوي والمقرمشات منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

هذا بالإضافة إلى تحرير عدد ٢ محضرًا تموينيًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن.



للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي؛ وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.