رابط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد

شغلت وظائف جامعة الملك خالد، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية والتعليمية بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية، الصحية، اللغات، العلوم، وغيرها).

جامعة الملك خالد



يشار إلى أن جامعة الملك خالد، هي جامعة حكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1419هـ، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليًّا للعهد، وذلك في يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ المتضمن الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة الملك خالد.



الشهادات المطلوبة في وظائف جامعة الملك خالد

أوضحت إدارة جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، عدد من الشهادات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:



معيد (لحملة البكالوريوس)

مدرس لغة (لحملة البكالوريوس والماجستير)

أستاذ مساعد (لحملة الدكتوراه)

أستاذ مشارك (لحمة الدكتوراه)

أستاذ (لحملة الدكتوراه)



التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك خالد

وأوضحت إدارة جامعة الملك خالد بالسعودية، أن إعلان الوظائف يستهدف التخصصات التالية:



الاقتصاد.

التسويق.

اللغة الإنجليزية.

اللغة الصينية.

نظم معلومات إدارية.

المحاسبة المالية.

علم البيانات.

إدارة السياحة.

إدارة الفعاليات.

إدارة الضيافة.

إدارة الأغذية والمشروبات.

التسويق الرقمي.

إدارة الجودة.

بحوث العمليات.

هندسة سلاسل الإمداد.

هندسة الجودة والإحصاء.

الهندسة الصناعية.

التخطيط العمراني.

الآثار.

هندسة القوى.

هندسة الإلكترونيات.

هندسة الاتصالات.

هندسة عمليات الفصل.

الصناعات البترولية والبتروكيماويات.

النمذجة والمحاكاة.

الهندسة الحيوية والبيئية.

الهندسة الجيوتقنية.

الجيوماتكس والمعلومات الجغرافية.

الروبوتات والتحكم الآلي.

الميكاترونكس.

هندسة السلامة المهنية.

هندسة العوامل البشرية.

هندسة السلامة البيئية.

التصميم المعماري.

التصميم البيئي والحضري.

الصوتيات والضوئيات.

تاريخ ونظريات العمارة.

التصميم الداخلي.

الإخراج والإظهار المعماري.

التصميم الباراميتري.

تطبيقات الحاسب الآلي.

الذكاء الاصطناعي.

أمراض التخاطب.

أمراض السمع.

الصحة العامة.

التخدير.

تمريض البالغين.

الرعاية التمريضية المتقدمة.

تمريض صحة المجتمع.

الصحة النفسية والعقلية.

الرعاية التمريضية الأساسية.

إدارة وتعليم التمريض.

تخدير العناية المركزة.

العلوم البيئية.

الفيزياء الذرية.

الفيزياء الطبية.

الكيمياء الفيزيائية.

الكيمياء التحليلية.

التقنيات الصيدلانية.

مستحضرات التجميل.

الفنون المسرحية.

التمثيل والإخراج.

الفنون الأدائية أو الاستعراضية.

الفنون السينمائية.

الفنون الجميلة.

الفنون الموسيقية.

التصميم الجرافيكي.

الوسائط الرقمية.



شروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد

ونوهت إدارة الجامعة، أن هناك عدد من الشروط يجيب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف الشاغرة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا للحاصل على شهادة البكالوريوس، وعن 35 عامًا للحاصل على شهادة الماجستير.

أن تكون شهادة البكالوريوس او الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وان تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، وان تكون الدراسة بالانتظام الكامل.

ألا يقل التقدير العام لدرجة البكالوريوس عن جيد جدًا، وكذلك لدرجة الماجستير إذا كان المتقدم حاصلًا عليها من جامعة تمنحها بتقدير.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجاته العلمية في نفس التخصص المعلن عنه، وأن يكون تخصصه في مرحلة الماجتسير والملتحقين ببرامج الدكتوراه امتدادًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير او قائمًا عليه.

إنهاء نصف فترة تدريب الامتياز وقت التقديم على أن يكمل المتقدم فترة تدريب الامتياز قبل صدور قرار التعين.

الحصول على 60% كحد أدنى في اختبار قدرات الجامعيين أو اختبار مخرجات التعليم العالي من المركز الوطني للقياس، أو أي اختبار معياري يتم اعتماده لاحقًا، على أن يتم استثناء من ذلك الكليات الصحية.

حضور المقابلة الشخصية في المقر والتاريخ المحددين.

اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للمتقدمين على الوظائف الصحية عدا كليتي العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وخميس مشيط والتي تشترط اختبار قدرات الجامعيين.

يمكن للحاصلين على درجة الماجستير التقدم لشغل وظائف الإعادة ولا يحق لهم في حال قبولهم المطالبة بتعديل وضعهم الوظيفي إلا بعد الحصول على درجة الدكتوراه.

أن تكون جميع الوثائق المتقدم مكتملة أثناء التسجيل.

الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين على الكليات والأقسام العلمية

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد



ويمكن التقديم على وظائف جامعة الملك خالد، من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا.