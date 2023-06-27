اكسري الروتين وحضري ساندوتش البيض بالديك الرومي المدخن

تحتار الأمهات في صنع وجبة إفطار شهيه غير تقليديه لأولادها، حتى لا يشعرون بالملل ويمتنعون عن تناول الطعام، لذا نقدم لك طرشقة عمل ساندوتش بيض مع الديك الرومي المدخن اللذيذ.

طريقة عمل ساندوتش البيض مع الديك الرومي المدخن

المقادير

- الخبز : 1 حبة (خبز بيغل)

- جبن الشيدر : 2 ملعقة كبيرة (مبروش)

- البيض : 2 حبة

- كريم : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- صدر تيركي : 50 غم (شرائح التركي المقدد)

طريقة التحضير

يُقطع خبز البيغل بالنصف، ونضيف الجبن المبروش على نصف الخبز، ويوضع بالفرن حتى ذوبان الجبن.

في وعاء، نخفق البيض مع الكريم، والملح، والفلفل.

في مقلاة نضيف الزبدة ثم نقلي البيض مع التحريك حتى الإستواء.

نقوم بشوي شرائح التركي المقدد على الجانبين.

للتقديم: نضيف شرائح التركي المحمصة فوق الخبز والجبنة المذابة ثم نضيف البيض وأوراق الجرجير ثم تغلق بنصف قطعة الخبز وتقدم.