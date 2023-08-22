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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلويات على السريع| طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة بالبندق

مهلبية بالشوكولاتة
مهلبية بالشوكولاتة والبندق

مهلبية الشوكولاتة بالبندق من الحلويات اللذيذة والسهلة التي يمكنك تحضيرها بدلًا من الأرز باللبن والمهلبية العادية، فتتميز بمذاقها الشهي الذي سيحبه أطفالك.

 

مهلبية بالشوكولاتة

طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة بالبندق

المقادير

- الشوكولاتة : 250 جراماً (خام ومذابة في حمام مائي)

- حليب : كيلو (بارد)

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- القشطة : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : ملعقة كبيرة (غامق / غير مرّ)

- بندق : ملعقة كبيرة (مطحون)

- سكر : حسب الرغبة (للتحلية)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

 

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طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الحليب البارد مع النشا، والقشطة، والكاكاو، والبندق المطحون جيداً.

ضعي خليط الحليب في قدر على النار، وأضيفي فوقه الشوكولاتة المذوبة.

حركي الخليط جيداً على نار متوسطة حتى يثخن القوام.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي السكر والفانيليا وحركي قليلاً.

اسكبي المهلبية بالشوكولاتة والبندق في أكواب التقديم، واتركيها حتى تبرد تماماً وقدميها.

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