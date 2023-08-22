أحمد موسى يسخر من رداءة السجون الأمريكية.. مراكزنا الإصلاحية 7 نجوم

قارن الإعلامي أحمد موسى، بين السجن الأمريكي “فولتون”، ومراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، قائلا: يجي واحد دماغه تعبانة يتكلم عن السجون في مصر؟!.



وأردف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فارقًا كبيرًا بين السجون الامريكية ومراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، وهي عبارة عن منظومة حديثة بديلًا عن السجون التي كانت موجودة من قبل.

بنراعي ربنا

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أنشأت مراكز الإصلاح والتأهيل عشان بتراعي ربنا، وإيمانًا منها بحق أي واحد يقضي عقوبة ، مضيفًا أن السجون القديمة تمت إزالتها.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مدينة وادي النطرون بها مستشفيات وملاعب ودور عبادة من مساجد وكنائس، موضحا أن هناك نظام غذائي معين في مراكز الإصلاح المصرية.

7 نجوم

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم يعد فيها زنازين وإنما غرف للنزلاء، بينما السجون الأمريكية بها زنازين ولا يوجد بها أنظمة طبية وصحية، مردفًا: “أما في مصر فمراكزنا سبع نجوم في الرعاية الصحية والطبية”.



كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل سجن فولتون المرعب في ولاية جورجيا الأمريكية، والمتوقع أن يسجن فيه الرئيس السابق ترامب يوم الخميس المقبل.

جرب سجون أمريكا

ولفت إلى أن هذا السجن احتضن 3000 سجين خلال السنوات الأخيرة، وهو الأسوأ في الولايات المتحدة الأمريكية حيث انتشر داخله فيروس كورونا.



ونوه إلى أن السجن مشهور عنه غياب الرعاية الصحية، وانتشر فيه الجرب بين المحتجزين الذين يعانون من سوء التغذية، حيث إن السجن خالي من الضوء.



وأكد أن هناك العديد من السجناء في سجن فولتون فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن هناك المئات من السجناء ذاته يقبعون بالأشهر داخل السجن دون توجيه اتهام واحد لهم.



وأردف أن كاميرات العالم تتجه يوم الخميس المقبل ناحية سجن فولتون المرعب، ومن المتوقع أن يشهد احتجاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.