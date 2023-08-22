"مش من حقها".. مها الصغير ترفض معرفة الزوجة مرتب زوجها

حلت الإعلامية مها الصغير ضيفة في برنامج "هي وبس" والتي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، والمذاع على قناة سي بي سي سفرة، لتفاجيء المشاهدين بتصريحاتها عن ما يخص الزوج والزوجه.

مها الصغير وأحمد السقا

أوضحت مها الصغير أن ليس من حق الزوجة معرفة دخل زوجها الشهري، فهذا أمر يخصه، مؤكده أنها لم تقوم بذلك أبدًا مع أحمد السقا، قائلة: "ليس من حق الست أن تعرف دخل زوجها الشهري كام، ولو هتكلم عن نفسي عمري ما عملت كده في حياتي".

ولكنها ترى أن من الأفضل المشاركة والشفافية بين الزوجين، مثلما يحدث في البلاد الآخرى، وأن يُعرف كل منهما تفاصيله للآخر كنوع من المشاركة والحب، وليس بشكل إجباري، موضحه: "بيعجبوني الناس في البلاد الأوروبية أن عندهم شفافية بين بعضهم، هو مش لازم ولا واجب على الزوج لكن أكيد لو يعرْفوا بعض يبقى أحسن لأنهم شركاء".

معلومات عن مها الصغير

مها الصغير هي إعلامية ومقدمة برامج عربية شهيرة تحمل الجنسية المصرية، وولدت في محافظة القاهرة الكبرى بين أسرة مصرية فنية فوالدها هو مصفف الشعر الشهير محمد الصغير الذي اشتهر بين الفنانين والنجوم المصريين والعرب بأنه أفضل مصففي الشعر، والجدير بالذكر أن مها الصغير قد تركت مجال العمل في التلفزيون والإعلام منذ عدة سنوات وكانت تكتفي بالظهور رفقة زوجها الفنان أحمد السقا من خلال المهرجانات الدولية والاحتفالات.

إلا أنها عادت بعد ذلك، لتقدم أحد البرامج الشهيرة، وهو "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ويُعرض على قناة سي بي سي، ويقدم معها البرنامج الإعلاميات: منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين.