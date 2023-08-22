عاجل
الديهي: انخفاض معدل البطالة لـ7% له مردود عظيم (فيديو)
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

4 أمراض فتاكة تسببها بدائل السكر.. طبيب يحذر من كارثة يجهلها الجميع

مخاطر بدائل السكر
مخاطر بدائل السكر على الصحة

حذر طبيب من أن بدائل السكر أو كما تُعرف بالمحليات الصناعية، أصبحت أكثر خطورة مما نعتقد، نظرًا لما تحتويه من مواد ضارة جدًا تهدد صحة الإنسان.

txt

علامات على الجسم تؤكد الإصابة بمرض السكر

مخاطر بدائل السكر على الصحة

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو، نفى الطبيب نتائج الدراسات والأبحاث العديدة التي أعلنت في وقت سابق ليس لبدائل السكر أي تأثير خطير على صحة الإنسان، مُشددًا على أنها تعزز فرص الإصابة بالسرطان أحد الأمراض المستعصية في جميع أنحاء العالم.

مخاطر بدائل السكر على الصحة

في الوقت نفسه، حذر الطبيب من أن بدائل السكر تفاقم العديد من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان ومن بينها السمنة ومرض السكري بنوعيه الأول والثاني، كما أنها سبب في انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية.