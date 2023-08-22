4 أمراض فتاكة تسببها بدائل السكر.. طبيب يحذر من كارثة يجهلها الجميع

حذر طبيب من أن بدائل السكر أو كما تُعرف بالمحليات الصناعية، أصبحت أكثر خطورة مما نعتقد، نظرًا لما تحتويه من مواد ضارة جدًا تهدد صحة الإنسان.

مخاطر بدائل السكر على الصحة

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو، نفى الطبيب نتائج الدراسات والأبحاث العديدة التي أعلنت في وقت سابق ليس لبدائل السكر أي تأثير خطير على صحة الإنسان، مُشددًا على أنها تعزز فرص الإصابة بالسرطان أحد الأمراض المستعصية في جميع أنحاء العالم.

مخاطر بدائل السكر على الصحة

في الوقت نفسه، حذر الطبيب من أن بدائل السكر تفاقم العديد من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان ومن بينها السمنة ومرض السكري بنوعيه الأول والثاني، كما أنها سبب في انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية.