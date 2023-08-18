كشفت دراسة حديثة عن مرض السكري بظهور مشكلات على الجلد تدل على الإصابة به، ويرجع ذلك لضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب.

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وتتمثل هذه العلامات فيما يلي:

_ وجود قشور على الجسم نتيجة للحكة.

_ ظهور بثور على الجلد.

_ شفاء الجروح بشكل بطيء.

_ وجود خطوط داكنة حول الرقبة والإبط.

_ جفاف البشرة واحمرارها.

_ ظهور دمامل بالجسم.

علامات على الجسم تؤكد الإصابة بمرض السكر:

ويعتبر داء السكري مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم الجلوكوز، ويعد الجلوكوز مصدرًا مهمًّا لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري، وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري وسكر الحمل، وفقًا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

تحدَّثَ مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ولكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري.

يمكن أن يؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه، يحدث سكر الحمل أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.