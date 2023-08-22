بتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تم تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة محمود أحمد عبد العال تنظيم فعاليات "ابنتي الغالية"، ضمن المبادرة التعليمية التي تقدمها جمعية فرصة لتنمية المجتمع بساحل سليم. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين قدرة طلاب المرحلة الابتدائية على القراءة والكتابة. تم تنويع الفعاليات المقدمة ضمن هذا البرنامج الثقافي والفني لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التعليمية. يهدف ذلك إلى تحفيز الطلاب على الاستمتاع بالقراءة وتعلم المهارات الأساسية للكتابة بطريقة مبتكرة ومسلية.

هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود إقليم وسط الصعيد الثقافي لتعزيز الثقافة والفنون في المجتمع المحلي، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية. تشمل الفعاليات أيضًا عروض المسرح، والحفلات الموسيقية، وورش العمل الفنية، والمعارض الفنية لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين أفراد المجتمع.

يشتد الاهتمام بتنظيم هذه الفعاليات خلال فصل الصيف، حيث تتاح للأفراد والعوائل الفرصة للاستمتاع بالفنون والثقافة في جو مليء بالمرح والتعلم. تعكس هذه المبادرات التزام وزارة الثقافة بتعزيز الحياة الثقافية والفنية في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الوعي الثقافي والتأثير الإيجابي على حياة الناس

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية