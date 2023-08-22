نظّم قصر ثقافة البداري، برئاسة محمد أبو رحمة، احتفالية ثقافية فنية للمواهب وأبنائها، تكريمًا لجهودهم في إثراء المحتوى الثقافي والفني في البداري. وتأتي هذه الاحتفالية ايمانًا بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم المواهب الفنية. حضر الاحتفالية محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ورضا خلف نائب رئيس المركز، ومظهر إسماعيل رئيس مجلس أمناء إدارة البداري التعليمية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المهمة من أدباء وفنانين ومثقفي البداري.

انطلقت الاحتفالية بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم للطفلة أمنية سيد. ثم رحب محمد أبو رحمة مدير القصر بالحضور، موجهًا تحية اعتزاز وتقدير لكل المواهب الشابة. وأكد أن الثقافة تفتح ذراعيها للمواهب. بعدها، وجه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري دعوة هامة لجميع الشباب المبدعين في الفن التشكيلي والشعر والأدب والغناء والتمثيل للمشاركة في الفاعليات الثقافية والفنية المتنوعة التي يقدمها القصر.

ضمّت الاحتفالية مجموعة من القصائد الشعرية للشاعر ماجد خليل والشاعر صبرة سالم، وكذلك عروضًا غنائية للموهبة ندي مدحت وفاطمة هاشم. وقُدِّمَت أيضًا بعض فقرات التمثيل، إلى جانب فقرات ورش الفن التشكيلي بإشراف الفنان طلعت خير الدين.

تأتي هذه الفعاليات ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تأكد هذا الحدث من أهمية القصور الثقافية في تنظيم فعاليات تهدف إلى دعم المواهب الشابة وإثراء المحتوى الثقافي والفني في المجتمع. وتعزّز هذه الاحتفالية الروح الإبداعية والثقافية لدى أبناء البداري.

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب

ثقافة البداري تحتفل بالمواهب الإبداعية من الشباب