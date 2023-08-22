نظمت مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة، برئاسة شيماء عبدالعال، ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء مرفت حمدان. قدمت مرفت شرحًا مفصلًا لبدايات التفصيل والخياطة، وكيفية القص على الباترون واستخدام أدوات الخياطة. تضمن الورشة توضيحًا عمليًا لطريقة القص على الباترون، وأخذ المقاسات، وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها. تم تنفيذ فستان عمليًا خلال الورشة.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. كما يشرف على هذه الفعالية إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتحت إشراف فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي. تهدف هذه الفعالية إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة

فعاليات ورش التفصيل والخياطة بثقافة أسيوط الجديدة