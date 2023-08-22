يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج فى أسيوط

قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

واستقبل قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علي بيوض مجموعة من الأطفال، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وبدأت الفعاليات بتفقد الأطفال لقاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية بإشراف الأستاذة عائشة العطيفي. كما قدم الشاعرعصام همام مسابقات ثقافية، حيث تم طرح العديد من الأسئلة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة.

واختتمت فعاليات اللقاء بعروض سينما الأطفال، حيث تم عرض أفلام كرتونية بإشراف الأستاذ حسين سيد هاشم، والتي نالت إعجاب الأطفال.

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج