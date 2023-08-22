عاجل
الديهي: انخفاض معدل البطالة لـ7% له مردود عظيم (فيديو) تامر أمين يكشف مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي (شاهد)
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي ويدعو "الأعلى للجامعات" لزيارة المحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يلتقي مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاءٍ ودّي جمع الطرفين لمناقشة مستجدات التعليم الجامعي بالمحافظة.
حيثُ أكّد محافظ الوادي الجديد على التوسع في توفير العديد من المنح الدراسية والفرص المتميزة لأبناء المحافظة بالتعاون مع مختلف الجامعات الأهلية. مُعربًا عن خالص تقديره للتعاون المُثمر بين الوزارة والمحافظة في تقديم خدمات تعليمية أفضل، وافتتاح المزيد من الكليات بجامعة الوادي الجديد؛ لتوفير التخصصات المختلفة واستيعاب أبناء المحافظة وتقليل نسبة الاغتراب.
وفي ختام اللقاء، قدّم المحافظ دعوته للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماعه الدوري بها وزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.