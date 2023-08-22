محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي ويدعو "الأعلى للجامعات" لزيارة المحافظة

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يلتقي مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاءٍ ودّي جمع الطرفين لمناقشة مستجدات التعليم الجامعي بالمحافظة.

حيثُ أكّد محافظ الوادي الجديد على التوسع في توفير العديد من المنح الدراسية والفرص المتميزة لأبناء المحافظة بالتعاون مع مختلف الجامعات الأهلية. مُعربًا عن خالص تقديره للتعاون المُثمر بين الوزارة والمحافظة في تقديم خدمات تعليمية أفضل، وافتتاح المزيد من الكليات بجامعة الوادي الجديد؛ لتوفير التخصصات المختلفة واستيعاب أبناء المحافظة وتقليل نسبة الاغتراب.

وفي ختام اللقاء، قدّم المحافظ دعوته للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماعه الدوري بها وزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.