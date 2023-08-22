صبحي: الشباب والرياضية تسعى جاهدة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات "توظيف مصر " بالدقهلية والقليوبية من خلال مبادرة "توظيف مصر "، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، ضمن فعاليات صيف شبابنا لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر، بمشاركة قرابة ٨ الالف شاب وفتاة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأقبال الكثيف للشباب بملتقيات التوظيف يأتي في ضوء ثقة وإيمان الشباب بأن وزارة الشباب والرياضية تسعى جاهدة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

وأشار إلى إلي أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة حياة كريمة مستمر في الفترة المقبلة، وستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في جميع محافظات الدلتا وصعيد مصر، لتقديم خدمات التوظيف والتدريب للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

الجدير بالذكر انه تم تقديم تدريبات "طور وغير " (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (15- 17) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف لمساعدة الشباب على صقل مهاراتهم سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية وتشبيكهم مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.