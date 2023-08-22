رئيس "محلية باريس" يتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

عقد رئيس مركز ومدينة باريس، المحاسب عبدالناصر صالح، اجتماعًا مع نواب المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومدير الإدارة التعليمية، والمهندس مدير الإدارة الزراعية بباريس. تم عقد الاجتماع لتنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بشأن المرور على المدارس وإعداد تقرير للوقوف على أعمال الصيانة والمرافق، ومدي استعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. كما تم حصر النخيل المثمر بالكميات والمساحات في المركز، وإعداد بيان بهذا الشأن.

وقد قام نواب المركز ورؤساء القُرى بتفعيل مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة". حيث وجه رئيس المركز بأن إيراد مبالغ هذه المبادرة يعود بالنفع على القرية أو المدينة نفسها، وتصرف هذه الأموال بعد بيع محصول البلح في أعمال الخير والنفع العام. كما وجه بتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة في منافذ البيع لخدمة المواطنين. تم أيضًا عرض تقرير أسبوعي بعقد اللقاءات مع المواطنين للاستماع لمطالبهم والوقوف على حلها. تم تفعيل قرار المحافظة رقم (321) لسنة 2023 م، والخاص بتحصيل مقابل الخدمات على خروج محصول البلح خارج المحافظة من المنافذ المخصصة لذلك، مع تشديد الرقابة على السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة باريس أنه سيتم إيجار ثلاجات حفظ التمور بباريس لمن يرغب في ذلك. وفي نهاية الاجتماع، حث الجميع على بذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمواطن.

رئيس "محلية باريس" يتابع أعمال الصيانة والمرافق ومدي استعداد المدارس لاستقبال الطلاب

رئيس "محلية باريس" يتابع أعمال الصيانة والمرافق ومدي استعداد المدارس لاستقبال الطلاب