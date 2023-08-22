رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير الكونغو التعاون في القطاع الدوائي

استقبل، تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع مناقشة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الدوائي، وكذلك إمكانية البدء في العمل على مشروع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، وبما يحقق دعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى سوق الدواء بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

جاء ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار بالقطاع الدوائي؛ وذلك من خلال فتح أسواق للمستحضرات الطبية المصرية، وخاصة بالأسواق الأفريقية.