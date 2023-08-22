رصد وإزالة فورية للتعديات علي أراضي الدولة بمركز باريس في الوادي الجديد

بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قام المحاسب عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، بالمتابعة المستمرة لمراقبة التعديات على أراضي الدولة. وقد نفذت لجنة من أملاك الدولة، وصندوق الأراضي، والإدارة الهندسية، والشؤون القانونية في المركز، ورئيس قرية عدن وأملاك الدولة بالقرية، جولة لرصد التعدي على أراضي الدولة. تم فورًا إزالة التعدي في المهد، والمهد يقع جنوب قرية عدن وهي أرض مجهزة للزراعة.

بعد ذلك، وجه المحافظ اللجنة ببحث موقف باقي الأراضي المزروعة لقربها من أراضي الجمعيات شمال مدينة باريس. وعُرض تقريرٌ بذلك حفاظًا على أراضي الدولة وتنفيذ قرار المحافظة رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن عدم التصرف في الأراضي الزراعية، سواءً بالإيجار أو حق الانتفاع أو بالبيع داخل الحيز العمراني أو المتاخمة للحيز، سواءً بالقرى أو بالمدن.

وجه أيضًا لجميع رؤساء الوحدات المحلية القروية في المركز، متابعة ومراقبة التعديات على أراضي الدولة وإزالتها في المهد. تم تنفيذ قرار المحافظة رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٣م.

رصد وازالة فورية للتعديات علي اراضي الدوله بمركز باريس في الوادي الجديد

رصد وازالة فورية للتعديات علي اراضي الدوله بمركز باريس في الوادي الجديد

رصد وازالة فورية للتعديات علي اراضي الدوله بمركز باريس في الوادي الجديد

رصد وازالة فورية للتعديات علي اراضي الدوله بمركز باريس في الوادي الجديد

رصد وازالة فورية للتعديات علي اراضي الدوله بمركز باريس في الوادي الجديد

رصد وازالة فورية للتعديات علي اراضي الدوله بمركز باريس في الوادي الجديد