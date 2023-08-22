عاجل
اتحاد "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

معسكر جوالة ضمن "صيف شبابنا" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد مركز شباب مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء  22 أغسطس 2023 ، تنفيذ معسكر جوالة " إعداد و تدريب"، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا" .

و التي أطلقها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، شارك في المعسكر أعضاء فريق الجوالة بالمركز، وبدأ المعسكر بتحية العلم ، قراءة برنامج المعسكر ، التعريف بمهام الجوالة ، التدريب علي كيفية  نصب الخيام، كيفية القيام  بالإسعافات الأولية في حالة الحوادث و الإصابات، التدريب علي الإنقاذ سواء في حالة الغرق والحرائق ، لدغ العقرب أو الثعابين، الصعق الكهربائي، و غير ذلك من التدريبات علي إستخدام الإسعافات الأولية. 

و ذلك بحضور محمد هاشم مدير المركز، القائد خليفة سيد  مدرب الكشافة و الجوالة بالمركز ، موظفي المركز، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس