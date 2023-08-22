معسكر جوالة ضمن "صيف شبابنا" بالمنيا

شهد مركز شباب مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 ، تنفيذ معسكر جوالة " إعداد و تدريب"، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا" .

و التي أطلقها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، شارك في المعسكر أعضاء فريق الجوالة بالمركز، وبدأ المعسكر بتحية العلم ، قراءة برنامج المعسكر ، التعريف بمهام الجوالة ، التدريب علي كيفية نصب الخيام، كيفية القيام بالإسعافات الأولية في حالة الحوادث و الإصابات، التدريب علي الإنقاذ سواء في حالة الغرق والحرائق ، لدغ العقرب أو الثعابين، الصعق الكهربائي، و غير ذلك من التدريبات علي إستخدام الإسعافات الأولية.

و ذلك بحضور محمد هاشم مدير المركز، القائد خليفة سيد مدرب الكشافة و الجوالة بالمركز ، موظفي المركز، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس