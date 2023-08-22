تأمين وتنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط فى الوادى الجديد

قام المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بزيارة منطقة تقاطع شارع 23 يوليو مع الطريق الدائري في مدينة موط، بهدف دراسة تصميم جديد لتأمين وتنظيم حركة المستخدمين في هذا الشارع. وقد كانت هذه الزيارة بمرافقة صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز. يهدف الهندسة المرورية إلى تحسين سلامة الطرق وتسهيل حركة المرور، ولذلك فإن دراسة تصميم جديد لتلك المنطقة تعتبر ضرورة ملحة.

تم خلال هذه الزيارة معاينة الموقع بشكل دقيق لفهم تفاصيله وتحديد المشاكل المحتملة. كان لدى المهندس مجدي الطماوي وصابر مبارز فرصة للاطلاع على تدفق حركة المرور في المنطقة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى تحسينات. وبعد ذلك، تم بدء دراسة مفصلة للمنطقة من قبل فريق الهندسة المرورية لوضع تصميم دقيق يلبي احتياجات الطريق والمستخدمين.

سوف يهدف التصميم الجديد إلى زيادة سلامة المستخدمين وتخفيف الازدحام المروري في هذا التقاطع الحيوي. سيتم اعتبار عوامل مثل تنظيم الإشارات المرورية، إعادة توجيه الحركة، وإنشاء أماكن للانعطاف والتقاطع بطرق آمنة. ستعتمد التنفيذات المستقبلية على نتائج الدراسة المفصلة لضمان الحصول على أفضل الحلول الممكنة.

تعتبر هذه الزيارة الهامة جزءًا من جهود السلطات المحلية لتحسين بنية التشوير المروري في المنطقة. من المتوقع أن يؤدي التصميم الجديد إلى تحسين السلامة المرورية وتجنب الحوادث والازدحامات، مما يسهم في جعل الطريق أكثر أمانًا وسلاسة لسكان المدينة والزائرين على حد سواء.

دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط

دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط

دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط