مستشار الرئيس للمناطق النائية وسكرتير عام البحر الأحمر يلتقيان ممثلي قبائل الشلاتين

التقي اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، عصر اليوم ، بممثلي قبائل حلايب وشلاتين للاستماع الي مطالبهم ومشاكلهم ، جاء ذلك عقب تفقد بعض المشروعات الخدمية بمدينة الشلاتين .

وخلال اللقاء نقل اللواء أحمد جمال الدين تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أهالي مدن الجنوب ، مؤكداً علي اهتمام القيادة السياسية بهم ، والتوسع في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية تماشياً مع إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيراً أنه متواجد وسطهم اليوم للاستماع الي مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها .

وفي ذات السياق أكد اللواء محمد البنداري أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الخدمات والمرافق لأبناء الجنوب ، مشيراً إلي تقديم الدعم الكامل لتسهيل حصول أهالي الجنوب علي كافة الحقوق والخدمات .

ومن ناحية أخري رحب ممثلي القبائل بمستشار رئيس الجمهورية و سكرتير عام المحافظة ، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدين أنهم يشعرون بإهتمام الدولة بهم من خلال المشروعات و أعمال البنية التحتية التي قامت بها ، مثل المدارس والمستشفيات و محطات التحلية ورصف الطرق .

ثم عرض الأهالي بعض المطالب والشكاوي التي تواجه كافة المواطنين بمدينتي حلايب وشلاتين والتي تمثلت في مشكلة المياة ، عدم التحاق العديد من أبناءهم بمدرستي تحلية المياه و التمريض بالشلاتين ، وعدم الاهتمام بالتأمين الصحي ، وعدم تسليم مساكن بديل العشوائيات لمستحقيها رغم مرور عدة سنوات علي إنشاؤها ، بالإضافة إلي مشكلة التعدين ، وقدم مستشار الرئيس والسكرتير العام الحلول المناسبة لبعض المشكلات ، مؤكدين أنه سيتم دراسة البعض الآخر منها لإيجاد الحلول لها في اسرع وقت ممكن .

حضر اللقاء اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب ، واللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين ، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، والمهندس محمد عيسي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحرالأحمر والعديد من الأهالي وممثلي قبائل الجنوب .

اللقاء

اللقاء

اللقاء

اللقاء

اللقاء