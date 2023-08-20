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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات لتسجيل الرغبات

مكاتب التنسيق
مكاتب التنسيق

مواعيد عمل مكاتب التنسيق.. يبحث الكثير من الطلاب عن مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للثانوية 2023 العامة، للالتحاق بالكليات والمعاهد.

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نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني

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287 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس

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رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التنسيق من الجانبين المصري والأردني

فيما يرغب الطلاب الحصول على نتائج التنسيق للمرحلة الأولى وعمليات التعديل ومرحلة تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من المختصين بمكاتب التنسيق التي تتيحها الكليات بمختلف محافظات الجمهورية داخل معامل الحاسب الآلي الخاصة بها حيث يواجه البعض من الطلاب والطالبات بعض المشكلات التي تحتاج إلى تسهيلات ومساعده لإنجاز الخدمات الخاصة بالتنسيق عبر موقع مصر الرقمي والذي يتم التسجيل فيه.

وتستقبل مكاتب التنسيق بالجامعات بمختلف الجمهورية الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية وكذلك أيضا للخدمات الأخرى الخاصة بالتنسيق وتأتي مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا دون إجازات خلال فترة التسجيل.

وتتيح الكليات معامل الكمبيوتر المجهزة للدخول على موقع التنسيق وتسجيل الرغبات والتعديل عليها والحصول على النتيجة، بالاستعانة بخبرات المختصين المتواجدين داخل المكتب.

يذكر أنه كان قد قرر مكتب التنسيق البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من اليوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتي يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط. 

ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

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