وزير الشباب يبحث مع سفير الأرجنتين بالقاهرة تعزيز أطر التعاون الرياضي المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جونزالو أوريولا بيتيا سفير الأرجنتين لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الرياضية بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع شبكة التعاون الدولي في مجال الرياضة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، مما يعود بالنفع علي الشباب المصري في شتي المجالات وعلي رأسها المجال الرياضي.

تمحور اللقاء حول تعزيز التبادل الرياضي بين مصر والأرجنتين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متنوعة، والتعرف علي الفعاليات والمشروعات التي تنفذها سفارة الارجنتين بالقاهرة في مجال الرياضة، وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً عن معهد تكنولوجيا كرة القدم "AFA"، وتقديم مبادرة لتشجيع إقامة مباراة ودية بين الفرق القومية لكرة القدم، وتبادل الوفود الرياضية، كما تضمن اللقاء تقديم اقتراح للتفاوض بشأن اتفاقية في المجال الرياضي.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الرياضي لتعميق العلاقات الرياضية بين كلا الشعبين، مشيداً بالتقدم الرياضي الذي حققته الأرجنتين وخبراتها القيمة في مجالات مختلفة من الرياضة.

ومن جانبه، أعرب سفير الأرجنتين عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الرياضي مع مصر، مؤكداً على استعدادها لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرياضة، مشيداً بالتنوع الرياضي في مصر، ومعرباً عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك وتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر تنظيم زيارة لسفير الأرجنتين لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، للتعرف علي امكاناتها، والتي تُعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية.



حضر اللقاء سيباستيان داليسيو وزير مستشار، وخوسيه فلوريس فيلاسكو وزیر مستشار، وسيرو روميني سكرتير ثان، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة.