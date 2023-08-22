حملة إزالة قمامة ومخلفات وإشغالات من أسطح العمارات بالداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة. هدفت هذه الحملات إلى رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم. تضمنت أعمال الحملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات، وقص وتقليم الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤية وتعيق المرور، والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية.

تمت هذه الحملات بإشراف صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، وهاشم محمد، مدير شؤون البيئة بالمركز، وهيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، وإيهاب كامل، رئيس حي جنوب موط، وأسامة ميلاد، رئيس حي غرب موط، وأيمن محمد حسين، رئيس حي الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، ومحمد فنده، رئيس حي شمال شرق موط، ومحمد سيد العلاقات العامة. شاركوا في هذه الحملات العاملين بقسمي النظافة وشؤون البيئة بالمركز.

قد قامت أيضًا حملة نظافة بدائرة الوحدة المحلية لقرى الجديدة بالتعاون مع مركز الشباب والإدارات الحكومية. تضمنت أعمال هذه الحملة تقليم الأشجار ورفع مخلفات النخيل التي تقع بجوار المنازل. تمت هذه الحملة بإشراف أحمد حسن، رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة.

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة

حملة إزالة القمامة والمخلفات والأشغالات والعشش من أسطح العمارات بالداخلة