ثورة الصفقات تقتل نمور في اتحاد جدة .. اعرف الأسماء

تحوم الشكوك حول مستقبل عدد من لاعبي اتحاد جدة، في ظل ثورة الصفقات التي أشعلها بطل الدوري السعودي

وبدأت الأجواء تشتعل داخل جدران نادي الاتحاد، وذلك بسبب التفكير في مستقبل العديد من اللاعبين،

وذلك في إطار حرص إدارة الاتحاد على إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بينما تسمح لوائح الدوري السعودي لكل فريق بالتعاقد مع 8 لاعبين أجانب من خارج المملكة،

على أن يشارك في كل مباراة 7 منهم بحد أقصى.

حيث يستهدف الاتحاد عددا من النجوم على رأسهم المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ولاعب الوسط الألماني إلكاي جندوجان.

بينما في الوقت الحالي تشهد قائمة الاتحاد وجود 9 لاعبين أجانب هم أحمد حجازي وطارق حامد،

والرباعي البرازيلي مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي وإيجور كورونادو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والأنجولي هيلدر كوستا، بجانب بنزيما.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد كلا من هنريكي وحمد الله في صيف العام الحالي، قبل بداية الموسم الجديد.

لاعبون في قائمة الرحيل عن قلعة النمور

طارق حامد

طارق حامد يترك اتحاد جدة



حيث أشارت تقارير سعودية إلى خروج لاعب الوسط المصري من حسابات اتحاد جدة بعد ضم الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

بينما كشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها عن استمرار طارق حامد في دوري روشن السعودي والاتفاق على الانتقال إلى ضمك.

كما أوضح التقرير أن طارق حامد اتفق مع ضمك على الانتقال لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر.

حيث شارك طارق حامد، مع فريق اتحاد جدة في 28 مباراة علي مدار الموسم الماضي، لم يسجل أو يصنع اي هدف مع الفريق،

عبد الرزاق حمد الله



بات اللاعب عبد الرزاق حمد الله من ضمن اللاعبين المهددين بالرحيل عن جدران فريق الاتحاد السعودي، وذلك عقب قدوم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

حيث شارك عبد الرازق حمد الله في 31 مباراة على مدار الموسم الماضي، سجل فيهم 25 هدفا، وصنع 3 أهداف، كما توج حمد الله بلقب الدوري السعودي للمحترفين “روشن”، وتوج بلقب السوبر السعودي، بالإضافة إلى ذلك حصد لقب هداف الدوري.

والأهم من عدد الأهداف، أن حمد الله كان حاسما في المباريات الكبيرة،

حيث كان من أبرز أسباب عودة الاتحاد إلى منصة التتويج في الدوري السعودي للمحترفين ولأول مرة منذ 2009.

جواو فيليبي (جوتا)



حيث ذكر برنامج أكشن مع وليد، أنه “ربما تتم إعارة البرتغالي جواو فيليبي (جوتا) المنضم للعميد من سلتيك الإسكتلندي مؤخرا، من أجل انضمام نجم عالمي كبير لصفوف الاتحاد”.

أحمد حجازي



حيث لن ينتظر نادي اتحاد جدة أحمد حجازي حتى تمام تعافيه من الإصابة التي ألمت به،

كما قرر الاتحاد التعاقد مع مدافع جديد قادر على سد فجوة غياب المدافع صاحب الـ32 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري،

وارتبط اسم أحمد حجازي بالعودة إلى الأهلي، بعد خروجه من حسابات اتحاد جدة هذا الموسم،

بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة،



التجنيس حل سحري



حيث كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النجم البرازيلي رومارينهو مهاجم فريق اتحاد جدة اقترب من الحصول على الجنسية السعودية في شهر يناير المقبل.

كما أضافت التقارير السعودية، أن اللاعب سيكون ضمن قائمة منتخب السعودية التي ستشارك في كأس آسيا المقبلة عام 2024.

وكان النجم البرازيلي رومارينهو قد تألق مع فريق اتحاد جدة خلال الفترة الماضية،

حيث نجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى لقب كأس السوبر السعودي الموسم الماضي.