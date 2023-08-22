روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني ومحاولة لاختراق الحدود

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من المخربين الأوكرانيين حاولت اختراق الحدود الروسية في منطقة بريانسك.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد بوجوماز في منشور على تليجرام، أن وزارة الدفاع الروسية وأجهزة الأمن والشرطة الروسية أحبطت هذه المحاولة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع أوكراني، اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

وأحبطت الدفاعات الروسية، وفقا لقناة روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء، هجوما أوكرانيًّا بـ 4 طائرات مسيرة، استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

كما تصدت الدفاعات الروسية، مساء أمس الاثنين، لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين، استهدفتا شبه جزيرة القرم.