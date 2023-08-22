إيقاف حالتى بناء بقرية الأشراف الشرقية والغربية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف التابعة لمركز قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد البتيتى، من إيقاف أعمال بناء على أرض أملاك خاصة بمساحة 90 مترا عبارة عن فك أخشاب دور أول علوى بناحية الأشراف الشرقية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف الغربية من إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة 60 مترا عبارة عن حوائط مبنيه بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الغربية.

وذكر العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات، تنفيذاً لتوجيهات أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

