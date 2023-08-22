"محلية الخارجة" تقيم ندوة تثقيفية دينية عن "جزاء العمل الصالح"

استضافت الوحدة المحلية لمركز الخارجة "وحدة السكان وتكافؤ الفرص" الشيخ أحمد عبد المالك واعظ بمنطقة واعظ في الوادي الجديد. تم افتتاح الندوة بالحديث عن أهم الأعمال الصالحة التي تقود إلى الجنة وما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، وجزاءً لمن يتبع الهدى والسنة النبوية.

تم تبادل الحوار مع الحاضرين حول بعض موضوعات الحياة، وتم مناقشة بعض أمور الدين. وقد شارك الحاضرون في المحاورات وأثروا في تبادل الأفكار والآراء.

تطرقت المحاضرة إلى أهمية الأعمال الصالحة وأثرها على حياة المسلمين. تم توضيح الحث على اتباع طريقة حياة صالحة والاقتداء بالسنة النبوية في التعامل مع الناس وفي جميع جوانب الحياة اليومية.

تم تذكير الحضور بأن المسلم يسأل عن أعماله يوم القيامة، وفقًا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". وتم شرح أن الأعمال الصالحة هي التي تُقدم الأجر الكبير في الحياة الآخرة.

تم تفعيل جوانب التواصل والتفاعل مع الحضور من خلال فتح مجال للأسئلة والمناقشات. كُتبت بعض الملاحظات والاستفسارات في لوحات تخدم فهم الأفكار بشكل أفضل وتوفر فرصًا للاستزادة من المعرفة.

وفي ختام الندوة، قدّم الشيخ أحمد عبد المالك شكره وتقديره للوحدة المحلية لاستضافته ولجهودها في إطلاق هذه الندوة. وأعرب عن أمنياته بأن تستمر هذه الفعاليات والندوات في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي للمجتمع المحلي

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