محافظ الوادي الجديد: تخصيص 10 آلاف م2 لإقامة مجمع إسلامي كبير بالخارجة
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.
خلال اللقاء، قدّم المحافظ قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية في المحافظة، والتي بلغ عددها 33 مسجدًا كخطوة أولى، وأعلن عن إعداد المرحلة الثانية التي ستشمل 50 مسجدًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة. كما تم تخصيص 10 آلاف متر مربع لإقامة مجمع إسلامي كبير في مدينة الخارجة.
بدوره، أشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تخصيص 2000 متر مربع من السجاد لتجديد فرش المساجد، في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله، وذلك بالتساوي بين الوزارة والمحافظة.
وفي ختام اللقاء، قدّم المحافظ الدعوة لوزير الأوقاف لزيارة المحافظة وافتتاح عدد من المساجد في أكتوبر المقبل، بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي وانتصارات أكتوبر المجيدة.
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