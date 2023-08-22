تم إزالة التعديات على أرض ملك الدولة بالزراعات بمركز ومدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود تحقيق التنظيم العمراني والحفاظ على ممتلكات الدولة.

وقامت اللجنة المشكلة بعملية إزالة التعديات والسياج الشجري على الأرض المخصصة للزراعات، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة والشؤون القانونية وقسم التنظيم بالمركز. حرصاً على سلامة العملية وضمان تنفيذها بطريقة قانونية ومهنية.

حضر وشرف على هذه العملية أحمد صدقي عبدالله، مساعد رئيس المركز، الذي كان يشرف على سير الأعمال. وقد انجازت هذه الجهود تحت قيادة قوية ورؤية واضحة من القيادة العليا، مما تؤكد التزام الحكومة بتطبيق القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والتنمية المستدامة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص الدائم للحكومة على تنظيم البنية التحتية وحماية الممتلكات العامة، وتعزيز التنمية المستدامة للمنطقة. فالحفاظ على تلك المساحات المخصصة للزراعات يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للسكان

في ختام التقرير، يجب أن نشدد على أهمية استمرار مثل هذه الجهود وتطويرها في جميع أنحاء المدينة، حيث تسعى الحكومة لضمان استدامة التنمية وتوفير بيئة حضرية صحية وجذابة للجميع.

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة

إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بالزراعات في الخارجة