تعليم الوادي الجديد يجري اختبارات القبول للمتخلفين عن مواعيد الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد على عقد اختبارات القبول للطلاب الذين لم يستطيعوا الحضور في المواعيد المحددة سابقًا في جميع مراكز المحافظة المتقدمين للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم أنه تم عقد الاختبارات من قبل اللجان المختصة باختيار أفضل الطلاب بكل شفافية وحياد. تأكيدًا لروح العدالة في عملية اختيار الطلاب، حرصت اللجان المختصة على تقديم فرصة عادلة لجميع المتقدمين وتحديد الأفضل منهم وفقًا للمعايير المحددة.

يعكس هذا الاجتهاد والعمل الشاق رؤية المسؤولين في تحقيق جودة التعليم وتطوير القدرات التكنولوجية للطلاب في الوادي الجديد. تمتع هذه المبادرة بتأييد ودعم وزارة التربية والتعليم، التي تعمل بقوة على تحسين جودة التعليم في مصر. تأتي مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية كمؤسسة تعليمية متخصصة في تطبيق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزز مكانة الوادي الجديد كمحافظة رائدة في التطور التكنولوجي والابتكار.

تشكل هذه المبادرة فرصة قيمة للطلاب لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وتعزيز فرصهم المستقبلية. تعكس هذه الجهود التزام المسؤولين بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة ومنافسة للشباب المصري، وتؤكد رغبتهم في تطوير القدرات التكنولوجية والمهنية في المحافظة.

واضاف وكيل التعليم في الوادي الجديد بأنه يتمني أن يحقق المشروع نجاحًا مثمرًا وأن يسهم في رفع مستوى التعليم وتحسين فرص الطلاب للتفوق والازدهار في مجال التكنولوجيا. إنها خطوة هامة نحو تحقيق التعليم المتميز ورفع مكانة الوادي الجديد كواحدة من رواد التكنولوجيا في مصر.

تعليم الوادي الجديد يجري اختبارات القبول للمتخلفين عن مواعيد الإلتحاق بمدرسة التكولوجيا