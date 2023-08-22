الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمن الروسي يعتقل مواطنًا حاول شراء أجهزة عسكرية سرية

الأمن الروسي
الأمن الروسي

 

 

اعتقل الأمن الروسي مواطنا روسيًا في مقاطعة "روستوف أون الدون" جنوب غربي روسيا حاول شراء أجهزة عسكرية سرية لإعادة بيعها.

 

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وقال بيان مقتضب لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء: "ألقينا القبض على هذا المواطن متلبسا أثناء محاولته الحصول على منتج عسكري سري، وكان على علم بسريته". 

وأضاف البيان:" تجري حاليا التحقيقات لكشف الجوانب الإضافية لنشاط المتهم وشركائه المحتملين".

وكان الأمن الروسي اعتقل في التاسع عسر من أغسطس الجاري مواطنة من جمهورية لوجانسك الشعبية للاشتباه في قيامها بالتجسس لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المواطنة جمعت معلومات حول مواقع انتشار أفراد ومعدات عسكرية للقوات الشعبية لجمهورية لوجانسك والجيش الروسي ونقلتها لاحقا إلى دولة أجنبية لاستخدامها ضد الأمن القومي الروسي.

وفتح محققو دائرة الأمن الفيدرالية الروسية بجمهورية لوجانسك دعوى جنائية ضد المرأة بموجب مادة "التجسس".

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