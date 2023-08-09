الأمن الروسي يعتقل متورطًا في تفجير خط أنابيب غاز بشبه جزيرة القرم

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مُخربًا في شبه جزيرة القرم، فجر خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.

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اعتقال مُواطنًا روسيًا من مواليد 1980

وجاء في بيان صدار عن جهاز الأمن الروسي، أنه تم اعتقال مُواطنًا روسيًا من مواليد 1980، مُتورطًا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأفاد البيان، أن المخرب قام بتفجير خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات يوم 23 يونيو 2023.

ضبط متفجرات من طراز سي-4 أجنبية الصنع تزن كيلوجرامين

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي، أنه في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز سي-4 أجنبية الصنع تزن كيلوجرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين.