تقوم الوحدة المحلية بالخارجة بمبادرة جديدة لتوفير الخضر والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين. حيث يتم طرح هذه السلع في منافذ البيع بمقر الوحدة المحلية، وبميدان البساتين وميدان الشعلة، بالإضافة إلى شارع بهنوس بحى القلقان.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لدعم وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. فهدف الوحدة المحلية هو تخفيض نفقات المواطنين على الخضر والفاكهة والسلع التموينية، لتوفير حياة أفضل للمجتمع.

تشمل السلع التي يتم طرحها في تلك المنافذ العديد من المنتجات الطازجة والأساسية التي تغطي احتياجات الأسر. فمن بين هذه السلع الخضر المتنوع مثل الطماطم والخيار والبصل، بالإضافة إلى الفاكهة المتنوعة مثل البطيخ والتفاح والموز. كما يشمل الطرح أيضًا السلع التموينية التي تشمل الأرز والمكرونة والدقيق والسكر.

وتعد الأسعار المخفضة الهامة في هذه البادرة، حيث يتم طرح السلع بأسعار تنافسية تخفض عبء نفقات المواطنين. وبالتالي، يمكن للأسر توفير المزيد من أموالها واستثمارها في متطلبات أُخرى.

تُقدِّر الوحدة المحلية أن هذه الخطوة ستلقى استحساناً كبيرًا من قِبَل المواطنين، حيث يعتبر ضمان توفر الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة أمرًا مهمًا في حياة الأسر. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة يسهم في الحد من الضغوط المالية على الأسر وتعزيز سُبُل العيش الكريم.

بهذه الخطوة، تبذل الوحدة المحلية بالخارجة جهودًا مستمرة لدعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي. وتُشجّع جميع الأسر على الاستفادة من هذه الفرصة لتوفير احتياجاتها بأسعار مخفضة بفضل جهود الوحدة المحلية

"محلية الخارجة" توفر الخضر والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين

"محلية الخارجة" توفر الخضر والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين

"محلية الخارجة" توفر الخضر والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين