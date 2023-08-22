اجتمع رئيس مركز ومدينة الخارجة، جهاد المتولي، مع النائب الثاني والسكرتير العام للمركز، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية التابعة الجدد. تم خلال الاجتماع استعراض أهم نقاط العمل التي يجب التركيز عليها في خطة العمل القادمة للمركز والوحدات القروية.

وقد نصح جهاد المتولي الحضور بضرورة تبادل الخبرات مع السابقين والاستفادة منها، وزيادة عليها بالخبرات الجديدة التي يتمتع بها أعضاء الفريق. كما شجّعهم على دعم بعضهم البعض والعمل بروح الفريق لتحقيق أهدافهم بشكل فعّال.

وفي ختام الاجتماع، تمنى جهاد المتولي لجميع الحضور مسيرة عمل متميزة، حافلة بالجهود المستمرة لخدمة مصالح وحاجات الناس في المنطقة. نشكركم على تعاونكم المستمر لتحقيق التطور والتقدم في المركز والوحدات القروية

رئيس "محلية الخارجة" يلتقي برؤساء الوحدات القروية الجدد

رئيس "محلية الخارجة" يلتقي برؤساء الوحدات القروية الجدد

رئيس "محلية الخارجة" يلتقي برؤساء الوحدات القروية الجدد

رئيس "محلية الخارجة" يلتقي برؤساء الوحدات القروية الجدد

رئيس "محلية الخارجة" يلتقي برؤساء الوحدات القروية الجدد