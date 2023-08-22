حملة لرفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام فى الوادى الجديد

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة حملات لتعزيز نظافة الأحياء السكنية بالتعاون بين قطاع شمال شرق وقطاع جنوب غرب وقطاع جنوب وسط، وتم رفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بواسطة معداتها المختصة.

كما تم دفع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالإضافة إلى التصعيد في استخدام الموارد البشرية من العمالة للقيام بأعمال نظافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية ومتخللات العمارات السكنية، وذلك لرفع المخلفات وجمع القمامة ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك.

تأتي هذه الحملات في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين المعيشة في المدينة وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين. يتوقع أن تكون النتائج إيجابية وتؤثر بشكل كبير في رفع مستوى النظافة وإبقاء المدينة خالية من أي تراكمات ومخلفات.

وفي سياق متصل، تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وترسيخ ثقافة حسن التصرف في التخلص من النفايات. من المهم مشاركة المواطنين بشكل فاعل في هذه الجهود من خلال تفهيم أهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالقوانين والتعليمات المحلية المتعلقة بنظافة الأحياء.

دور الجهات المعنية والشركاء في هذه الحملات يعد ضروريًا لضمان نجاحها. يجب على قطاعات المدينة المختلفة والجهات المعنية التعاون والتنسيق بشكل فعال والعمل بروح الفريق لتحقيق هدف تحسين البيئة وتعزيز النظافة العامة.

يتطلع المواطنون إلى استمرار هذه الحملات على المدى الطويل لضمان المحافظة على نظافة المدينة وتحقيق أفضل نوعية للحياة. فالنظافة هي عامل مهم في تعزيز صحة وسعادة المجتمع وتعكس الانضباط العام والمسؤولية المشتركة للجميع في الحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة

حملة لرفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بالخارجة

حملة لرفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بالخارجة

حملة لرفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بالخارجة

حملة لرفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بالخارجة

حملة لرفع مخلفات زراعية من مدرسة الشهيد طلعت ضرغام بالخارجة