حملة مكبرة تتمكن من تحرير 16محضر متنوع بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد بهيج نائب المدينة ، عضو المتابعة بالوحدة، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة وبالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة تموينية مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

جاء ذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك - تموين المركز - الصحة - تموين بندر - الطب البيطري، حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وشددت اللجنة على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٦ محضر تنوعت بين محاضر عدم إعلان أسعار - عدم وجود فواتير سجاير - عدم حمل شهادة صحية - نظافة - إشغالات - بيع أزيد من السعر المعلن - إستعمال إسطوانات بوتاجاز غير مخصصة للأغراض التجارية .