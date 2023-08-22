العلماء يتحدثون عن "المال الحرام سم قاتل" بأسيوط والوادي الجديد

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به مديريتي الأوقاف بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، تم تنظيم فعاليات للأسبوع الثقافي، و تضمن الأسبوع الثقافي مناقشة موضوع "المال الحرام سم قاتل"، وشارك فيه نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين إلى جانب نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

أكد العلماء خلال المناقشات أن المال الحرام هو سم قاتل يحرق آكله في الدنيا والآخرة. وأكدوا أن حفظ المال من الكليات التي أمر بها الشرع الحنيف، بالإضافة إلى أن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص، نظرًا لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام. لذا فإن حرمة المال العام والحق العام تعد حرمة عظيمة، ومن يسعى وراء المال العام يكون له دنيء النفس. وأشار العلماء إلى أن واجبنا أن نعظم المال العام والحق العام والشأن العام والنفع العام، بدلاً من أن نعتدي عليه.

تم تنظيم الأسبوع الثقافي في محافظة أسيوط بمسجد المدينة المنورة، فيما أُقيم في محافظة الوادي الجديد بمسجد الجو.

وتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع المساجد لزيادة الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع وتوعية الناس بأهمية امتناعهم عن استخدام المال الحرام.

كما قدم خبراء ومتخصصون في المجال محاضرات ومناقشات تفصيلية حول هذا الموضوع لرفع مستوى الوعي لدى المشاركين.

إن إقامة فعاليات مثل هذا الأسبوع الثقافي تسهم في نشر الوعي والتثقيف بقضايا دينية هامة مثل حرمة المال الحرام، وتعزز الوعي الثقافي في المجتمع. كما تسعى المديريتان لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع ودعم التربية والتعليم الديني.