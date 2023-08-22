مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

تمكنت مديرية الزراعة في الوادي الجديد من توسيع التجربة في مجال إنتاج البطاطا بعد اعتماد تجربة إنتاج خبز البطاطا الغني بالبروتين. وقد قامت المديرية بزراعة مساحات واسعة من البطاطا، وحصلت على نتائج جيدة في الإنتاجية، حيث يمكن أن ينتج فدان البطاطا 20 مرة أكثر من فدان القمح. ولأن الواحات الداخلة هي الأفضل لإنتاج البطاطا البيضاء، فإن ذلك يوفر تكلفة أقل لإنتاج الخبز مقارنة بالقمح.

تُجرى هذه التجربة بتعاون بين المديرية ومركز البحوث الزراعية، حيث يقوم فريق من باحثي المركز بزيارات تفقدية للمزارع. ويرافقهم الدكتور حاتم محمد المدفع، أستاذ بقسم التربة والمياه بجامعة المنوفية، في زياراته لمزارع البطاطا في أبو منقار وبلاط والداخلة، ضمن مبادرة زراعة البطاطا.

تهدف مديرية الزراعة إلى تحقيق أعلى إنتاجية وأفضل عائد اقتصادي لاستخدام المحصول في إنتاج الخبز من دقيق البطاطا. وفي إطار ذلك، تمت الموافقة على تجربة إنتاج الخبز الهجين من القمح والبطاطس، حيث يتم استخدام ثلث بطاطا ومعظمه قمح في صنع الخبز. وتم تعميم التجربة على مخابز المحافظة بأمر من اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نظرًا لفوائد البطاطا الغزيرة وقلة تكلفتها مقارنة بالقمح.

في بادئ الأمر، أبدى سكان المحافظة ارتياحهم للتجربة، حيث إن خبز البطاطا غني بالبروتين ويتميز بطعم حلو نسبيًا. إلا أنه تم ملاحظة قلة الإنتاج بسبب عدم السيطرة الكافية على العجين. وأبدى كمال عبدالقادر، من مدينة الخارجة، إعجابه بفكرة إنتاج خبز البطاطا، حيث يعتبره حلاً اقتصاديًا يساهم في تقليل استهلاك القمح وزيادة زراعة البطاطا التي تحقق إنتاجًا عاليًا.

كما أشار حسين سيد من مدينة موت بالداخلة إلى أن فكرة الإنتاج والمبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا، وكان هناك دعم من السلطات المحلية لتعميم هذه التجربة. وتشمل عملية صنع خبز البطاطا عدة مراحل، بدءًا من غلي البطاطا وتجهيزها وعجنها مع دقيق الخبز، ثم تركها لتخمر وتقطيعها إلى أقراص جاهزة للخبز في الفرن. يُنتج هذا العملية رغيف خبز ذو لون أصفر ونكهة طيبة، وله قيمة غذائية عالية.

ويستخدم رغيف الخبز الذي يتم إنتاجه من عجينة البطاطا بنسبة دقيق القمح في المخابز المدعومة، حيث يكون ذو جودة عالية وغني بالعناصر الغذائية. وبالنظر إلى أن البطاطا غنية بالبروتين والعناصر الغذائية، فإن استخدامها يحقق وفرة في استهلاك دقيق القمح. ولذلك تقوم الوحدات المحلية بتوزيع هذا الخبز في المخابز المدعومة من أجل توفيره بتكلفة أقل وتحسين الإمداد للمواطنين.

تجربة إنتاج الخبز من البطاطا هذه حظيت بتأييد كبير من قبل الأهالي، ويتوقع أن يتم تعميمها رسميًا في الفترة المقبلة لزيادة منتجات الخبز الصحية وتحقيق وفرة في المحاصيل الاستراتيجية

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد

مبادرة عيش "البطاطا" بديلا عن "القمح" فى الوادي الجديد