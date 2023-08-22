استكمال البرنامج التوعوى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية فى الوادي الجديد

يتم استكمال تنفيذ البرنامج التوعوى التثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية المختلفة، ويتم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة الاتصال السياسى بالمديرية، ويستهدف البرنامج مديري المدارس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ والمهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد.

يهدف البرنامج إلى توعية هؤلاء المختصين حول أهمية رعاية الأطفال المصابين بمرض السكري وتقديم الدعم والاستشارات للأسر والطلاب المتأثرين بهذا المرض.

كما يعمل البرنامج على تعزيز الوعي بالتدابير الوقائية والإدارية اللازمة لضمان سلامة الأطفال المصابين بالسكري داخل المدارس. يأمل البرنامج في أن يسهم في تحسين جودة حياة الطلاب المصابين بمرض السكري وتوفير بيئة صحية آمنة لهم في بيئة التعليم.

استكمال البرنامج التوعوى التثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية بالوادي الجديد

استكمال البرنامج التوعوى التثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية بالوادي الجديد

استكمال البرنامج التوعوى التثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية بالوادي الجديد

استكمال البرنامج التوعوى التثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى بالإدارات التعليمية بالوادي الجديد