أسعار النفط تتراجع .. وبرنت يسجل 84.38 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.38 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.65 دولار للبرميل.

وقال فرحان حسن الشمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي إنّ 40 دولة ستحضر قمة بريكس بجنوب أفريقيا، كما ستحضر جمعيات كثيرة، وهذا يعكس أهميتها ومجموعة بريكس.

وأضاف "الشمري"، في مداخلة ببرنامج "المراقب"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المجموعة تضم 40% من سكان العالم و30% من الجغرافيا، وهذا يمنحها أهمية، مشيرًا إلى أنها تشكل خيارا لنظام عالمي، حيث إن بعض التقارير تشير إلى أنه في عام 2050 ستتبلور قوة اقتصادية ثانية.

وتابع، أن مجموعة بريكس في تنافس غير مباشر مع الدول السبع وحققت تقدما مؤخرا، مشيرًا إلى أن انضمام مصر والسعودية والدول العربية أمر طيب، لافتًا إلى أن بلاده تعمل في إطار خطة 2030 وأساس هذه الخطة هو إيجاد بدائل للنفط.

وأوضح، أن هذه البدائل تعني منتجات وأسواق جديدة والحصول على تسهيلات أكثر واستثمارات أكبر، مؤكدًا أهمية دول مجموعة بريكس في هذا الصدد، كما أن روسيا هي الأولى في القمح ولديها غاز ونفط، اما الهند فهي الاولى في إنتاج الأرز ولديها تكنولوجيا الطاقة النظيفة، أما الصين فإن اقتصادها ضخم وتعتبر الأولى على العالم في الطاقة النظيفة.

أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط اليوم مع ترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر ميناء جيهان التركي ستستأنف مما قد يخفف من شح المعروض الناجم عن تخفيضات تحالف أوبك+، في حين لا يزال الاقتصاد الصيني يلقي بظلاله على توقعات الطلب العالمي.

وتراجع خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.38 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 80.65 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

وقد يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في التخفيف من أزمة المعروض من الخام عالي الكبريت الناجمة عن إطالة تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، أمد تخفيضات الإنتاج وزيادة حجمها.

في غضون ذلك، أدى التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الضغط على الأسعار وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم وبدورها ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها غدا.