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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تراجع واردات الهند من النفط السعودي لأدنى مستوى في 30 شهرًا

أوبك+
أوبك+

أظهرت بيانات شحن من مصادر تجارية وصناعية، تراجع واردات الهند من النفط السعودي لأدنى مستوى في 30 شهرا بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك+، كما تراجعت واردات الهند من النفط الخام من روسيا تراجعت في يوليو للمرة الأولى خلال تسعة أشهر. 

 

تخفيضات الإنتاج من أوبك+

وخفضت كل من الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردي النفط في العالم، الواردات من روسيا والسعودية في يوليو بعد ارتفاع الأسعار وخفض البلدين لإنتاج وشحنات النفط الخام. 

 

وأعلنت السعودية خفضًا طوعيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا أخرى من يوليو إلى سبتمبر، كما أعلنت روسيا خفض الصادرات في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في إطار اتفاق بين أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها للحد من الإمدادات ودعم الأسعار.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند انخفض أيضًا 5.2 بالمئة مُقارنة بشهر يونيو إلى 4.4 مليون برميل يوميًا في يوليو، إذ تم إغلاق العديد من محطات التكرير للصيانة خلال موسم الرياح الموسمية.

 

كما أظهرت البيانات أن واردات النفط من روسيا تراجعت 5.7 بالمئة إلى 1.85 مليون برميل يوميًا وانخفضت الشحنات من السعودية 26 بالمئة إلى 470 ألف برميل يوميًا.

 

جاء ذلك في تغطية خاصة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة رويترز. 

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