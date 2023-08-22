فرنسا تسجل أكثر الأيام حرارة على الإطلاق

سجلت فرنسا، أمس الإثنين، أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، حيث وصل المؤشر الحراري على المستوى الوطني إلى 26.63 درجة مئوية، فيما تم وضع أربعة أقاليم في جنوب شرق البلاد في حالة التأهب القصوى، وفق لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

ويعود تسجيل آخر رقم قياسي في درجات الحرارة في نهاية الصيف إلى عام 2012، عندما وصل المؤشر الحراري الوطني (والذي يسجل المتوسط اليومي لدرجة حرارة الهواء المسجلة في 30 محطة أرصاد جوية) إلى 26.44 درجة مئوية.

وتشهد فرنسا موجة حر شديدة حاليا حيث تم وضع أربعة أقاليم فرنسية في جنوب شرق البلاد وهي دروم وأرديش ولوار العليا ورون في حالة الانذار الأحمر أي حالة التأهب القصوى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأقاليم، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الخميس 24 أغسطس، وستصل درجات الحرارة القصوى من 42 إلى 43 درجة مئوية.

كان وزير الصحة الفرنسي أوريلين روسو قد أكد أمس الاثنين أن البلاد قد تشهد مستويات عالية من درجات الحرارة قد تدفع السلطات إلى رفع مستوى الإنذار إلى اللون "الأحمر" لمواجهة موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا حاليا وخاصة في جنوب البلاد.

الأكثر سخونة خلال صيف 2023

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا "فترة من "الأكثر سخونة خلال صيف 2023"، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية 28 منطقة في البلاد في حالة إنذار برتقالي من بينها في "أوفرني" (وسط فرنسا)، و"رون-ألب" (جنوب شرق)، بالاضافة إلى جنوب غرب البلاد.

كما تتأهب السلطات الفرنسية لهذا الارتفاع الاستثنائي في الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في الأيام القادمة في جنوب شرق البلاد وقد تؤثر بشدة على المواطنين من الفئات الأكثر ضعفا من بين كبار السن والأطفال الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونصحت الحكومة المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي الكافيين أو الكحول وتجنب ممارسة التمارين الشاقة.

وبينما تسجل درجات حرارة قياسية في مختلف أنحاء العالم، كشفت دراسة، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لأيام معدودة يمكن أن يكون كافيا لحرمان المليارات من أصحاب الدخل المحدود من الطعام.

وعلى سبيل المثال، يمكن لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مدة أسبوع في الهند أن يؤدي على الأرجح إلى انعدام خطير في الأمن الغذائي بالنسبة لثمانية ملايين شخص إضافي، وفق استنتاجات نشرتها مجلة "نيتشر هيومن بيهيفيور".

وخلصت الدراسة التي شملت 150 دولة معظمها في مناطق استوائية وشبه استوائية إلى أن موجة الحر نفسها تعني مواجهة ملايين الرجال والنساء والأطفال خطر الجوع، وإن ازداد انعدام الأمن الغذائي الإجمالي بنسبة تقل عن 1%.

وتفيد تقديرات البنك الدولي بأن 30% تقريبا من سكان العالم عانوا من انعدام طفيف أو شديد للأمن الغذائي عام 2022.

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