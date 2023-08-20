التموين تكشف حقيقة توريد الأقماح داخل مصر بالدولار (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه لن يتم توريد الأقماح من الداخل بالعملة الأجنبية؛ بسبب الظروف الاقتصادية، أما المشتريات الخارجية فتتم بالدولار.

تمويل استيراد الأقماح من الخارج قيمته 500 مليون دولار

وأضاف “عشماوي” خلال برنامج 'على مسئوليتي'، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن الاتفاق الموقع مع دولة الإمارات الشقيقة، بشأن تمويل استيراد الأقماح من الخارج قيمته 500 مليون دولار.

معدل استهلاك القمح يبلغ 9 ملايين طن

وأشار إلى أن معدل استهلاك القمح يبلغ 9 ملايين طن، بالإضافة إلى أنه يتم استيراد 9 ملايين طن أخرى، موضحًا أنه بذلك يكون معدل استهلاك القمح سنويًا من 18 إلى 20 مليون طن.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي عن 3 أشهر، مؤكدًا أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لـ 8 شهور، كما أن سعر السكر مرتبط بسعر الوقود عالميًا.

وأكد أن السكر رابع سلعة يتم تداولها على منصة البورصة السلعية بعد القمح والذرة والردة، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر للمستهلك 27 جنيهًا ويتم تداوله بأسعار مختلفة تصل إلى 30 جنيهًا.