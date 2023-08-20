الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التموين تكشف حقيقة توريد الأقماح داخل مصر بالدولار (فيديو)

القمح
القمح

 قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه لن يتم توريد الأقماح من الداخل بالعملة الأجنبية؛ بسبب الظروف الاقتصادية، أما المشتريات الخارجية فتتم بالدولار. 

txt

عودة العمل في مراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم

 تمويل استيراد الأقماح من الخارج قيمته 500 مليون دولار

 وأضاف “عشماوي”  خلال برنامج 'على مسئوليتي'، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن الاتفاق الموقع مع دولة الإمارات الشقيقة، بشأن تمويل استيراد الأقماح من الخارج قيمته 500 مليون دولار.

 معدل استهلاك القمح يبلغ 9 ملايين طن

 وأشار إلى أن معدل استهلاك القمح يبلغ 9 ملايين طن، بالإضافة إلى أنه يتم استيراد 9 ملايين طن أخرى، موضحًا أنه بذلك يكون معدل استهلاك القمح سنويًا من 18 إلى 20 مليون طن.

 وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي عن 3 أشهر، مؤكدًا أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لـ 8 شهور، كما أن سعر السكر مرتبط بسعر الوقود عالميًا.

 وأكد أن السكر رابع سلعة يتم تداولها على منصة البورصة السلعية بعد القمح والذرة والردة، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر للمستهلك 27 جنيهًا ويتم تداوله بأسعار مختلفة تصل إلى 30 جنيهًا.

مواد متعلقة

عودة العمل في مراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم

توريد 170 ألف طن من الأقماح بالشون والصوامع في الفيوم