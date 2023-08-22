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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

17 ألف بـ 250 جنيه !..الأموال المزورة تقود شاباً لخلف القضبان

محكمة
محكمة

تفصل محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في استئناف مُتهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بـ تزييف العُملة

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وأظهرت تفاصيل الواقع أنه أثناء سير المُتهم محمد.ز – 18 سنة -  طالب في معهد حاسبات في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه، وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. 

وقال مُحامي دفاع المُتهم إن مُوكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيكتوك. 

وأطلق مواطنون نداءات عاجلة لوزارة الداخلية والجهات المعنية داخل الدولة بسرعة التحرك للتعامل مع أصحاب هذه الصفحات والقبض عليهم قبل تفشي الظاهرة بشكل كبير، مشددين على التدخل العاجل لقوات الأمن المصرية لإغلاق هذه الصفحات واعتقال من يديرونها. 