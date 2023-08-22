وفد صيني يزور غرفة القاهرة لبحث إقامة استثمارات وصناعات مشتركة جديدة

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو " الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.



واستقبل الوفد الصيني من غرفة القاهرة نيابة عن السيد أيمن عشري نائبا رئيس غرفة القاهرة شريف يحيى وسيد النواوي ، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وأشرف خضر أمين مساعد الصندوق ، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة ، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة ، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة ، وعدد من منتسبي الغرفة.



وأدار الحوار بين الجانبين المصري والصيني شريف يحيى والذي تناول سبل التعاون في الفترة القادمة على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.

وأكّد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة أن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون من خلالها ، وأن مصر تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع كافة الدول ، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة ، وهناك توجهات لدعم الصناعة المصرية وتوطينها ، ولذلك فالاستفادة من هذا التوجه يمثل أهمية كبرى.



وأضاف أعضاء غرفة القاهرة أن الغرفة تمثل كافة الأنشطة بمختلف التخصصات من خلال ما يزيد عن 61 شُعبة نوعية ،وهو ما يعطي الجانب الصيني المساحة في التعاون مع الغرفة لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية مشتركة تفيد البلدين.



وطالب أعضاء غرفة القاهرة الوفد الصيني بتحديد القطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها ، وكذلك قيمة استثماراتها التي سيتم ضخها في السوق المصري لإقامة صناعات واستثمارات مشتركة في ظل أن مصر تدعم الصناعة والاستثمار بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وبها بنية تحتية ومناطق صناعية ضخمة وتعتمد على الطرق التكنولوجية الحديثة في التعاملات ، وأن مصر تمثل بوابة العبور لأسواق كثيرة مهمة منها السوق الإفريقي والعربي لزيادة الصادرات إلى هذه الأسواق.



جاء ذلك في نفس الوقت الذي أكد فيه الوفد الصيني الذي ترأسته السيدة " shan Zaiming " سعادته باستقبال غرفة القاهرة له ومدى التعاون في تبسيط المعلومات من أجل انطلاقة جديدة في التعاون على الصعيد الاقتصادي في كثير من المجالات ، وأن هذه أول زيارة يقوم بها هذا الوفد لغرفة القاهرة ، متوقعين أن التعاون سيكون كبيرًا ، خاصة بعد هذا الاستقبال المتميز والحوار البناء بين الجانبين ، وأن هناك تعاونًا كبيرًا على صعيد توفير المعلومات التي تُمكن من الإعلان عن تعاون جديد بين الطرفين.



وقال أعضاء الوفد الصيني إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع غرفة القاهرة ، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المحتلفة التي تمثلها الغرفة والتي تشجع على التعاون المصري الصيني ، وأن مقاطعة"هانج شو الصينية" تتميز بصناعات عديدة أهمها صناعة السجاد والأجهزة الكهربائية .