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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عشماوي: طرح 5 آلاف طن سكر في أول جلسة للتداول بالبورصة المصرية للسلع

الدكتور ابراهيم عشماوي
الدكتور ابراهيم عشماوي

صرح  الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، انه بناء علي توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن .

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هذا وقد تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الابيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300  جنيه مصري للطن الواحد.

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح  والذرة والردة  "في وقت سابق  في البورصة المصرية للسلع ، أوضح  "عشماوى" انه تم حتي منتصف شهر اغسطس 2023  تداول كمية 923  الف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي عدد ٦٦ جلسة وبإجمالي عدد 6552  عملية تداول ، إضافةً إلى ما ذكر، تم تداول كمية 45  الف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد ٢٤٢ عملية.

كما تم تداول ايضاً كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.

وأضاف  "عشماوي "ان البورصة المصرية للسلع تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

كما أعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع احد اكبر البورصات السلعية في المنطقة، وان الأمور تجري علي قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.


 

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