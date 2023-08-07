السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت مستورد لصالح أصحاب البطاقات

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لعام 2023/2024 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

على ان يكون التسليم خلال شهر أكتوبر وأو نوفمبر وأو ديسمبر 2023.

وأكدت هيئة السلع التموينية على ضرورة تقديم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم .

وبالنسبة لمصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن يتم سدادها بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية .تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 . على أن تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان إبتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية

باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية .

ومن جانبها تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية بشهر أغسطس من خلال المنافذ التموينية البالغ عددها حوالى ٤٠ الف منفذ لصالح ٦٤ مليون مواطن مقيدين على ٢٣ مليون بطاقة تموينية .

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويصل إلي 6 اشهر

